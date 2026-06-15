Sorprenden a 3 en calles de Soledad con drogas

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Un hombre, una mujer y un adolescente fueron detenidos en diferentes hechos, en colonias de Soledad, por posesión de drogas.

Fue mediante patrullajes que realiza la Guardia Civil de Soledad que se llevaron a cabo las detenciones de los tres involucrados, por probables delitos contra la salud.

Durante la presencia permanente en la colonia Industrial Mexicana se detectó cometiendo faltas administrativa y alterando el orden público a la detenida Yoko "N" de 35 años, a quien durante su inspección se le aseguró dosis de la droga conocida como cristal.

Posteriormente, en otra intervención en el Fraccionamiento Río de Plata, se detuvo por posesión de estupefacientes a Jacob "N" de 36 años; asimismo, durante labores preventivas en la intersección de calle Perla y Camino a San Isidro, se detectó a un menor de 16 años de edad. A estas dos personas se le aseguró una bolsa de la droga conocida como marihuana.

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Tras informarles el motivo de su detención, fueron trasladados a la comandancia para su certificación médica y después se les puso a disposición de la Fiscalía General del Estado, junto con las sustancias aseguradas.