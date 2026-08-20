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Sorprenden a dos con marihuana en la capital

Por Redacción

Agosto 20, 2026 03:00 a.m.
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Sorprenden a dos con marihuana en la capital
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      En distintos hechos, oficiales de la policía de la capital realizaron la detención de dos personas encontradas en posesión de droga, motivo por el que fueron puestas a disposición de la autoridad ministerial para el deslinde de responsabilidades.

      El primer hecho se registró en las calles Fuente de las Flores y Fuente de Lluvia de la colonia Balcones del Valle, donde agentes municipales detectaron a un hombre consumiendo una sustancia ilícita y al momento de la revisión preventiva, le encontraron en posesión de una bolsa de plástico transparente que contenía en su interior una hierba seca con las características físicas de la marihuana.

      Ante el presunto hecho constitutivo de posesión de droga, se procedió con la detención de Víctor "N", de 27 años.

      El segundo hecho se registró en las calles 16 de Septiembre y privada de Moctezuma, en el Barrio de Tlaxcala, donde policías detectaron una discusión entre dos hombres, uno de ellos adulto mayor, quien increpaba al segundo por intentar sustraer una bicicleta de su propiedad.

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      Al intervenir, el sujeto más joven mostró una actitud de molestia por la presencia de los agentes municipales, y al realizarle una inspección preventiva fue encontrado en posesión de una bolsa con hierba verde con características de la marihuana. Ante el hallazgo de la droga, se procedió con la detención de Abraham "N", de 31 años.

      En ambos casos, los agentes municipales procedieron con la puesta a disposición ante la Fiscalía General del Estado, a fin de que esta autoridad determine la situación jurídica de las personas detenidas.

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