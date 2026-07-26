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Pleitos y falta de escrituras traban permisos, según Comercio

La dependencia municipal atribuyó el retraso de algunos trámites a conflictos familiares

Por Rolando Morales

Julio 26, 2026 11:53 a.m.
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Pleitos y falta de escrituras traban permisos, según Comercio
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      La Dirección de Comercio Municipal estima cerrar el año con avances importantes en la regularización de establecimientos de la capital potosina, un proceso que, según su titular, Ángel de la Vega Pineda, se ha apoyado en recientes modificaciones al reglamento para facilitar la actualización de permisos y refrendos.

      El funcionario señaló que una de las principales demandas de comerciantes y empresarios era la simplificación de trámites. Por ello, se eliminaron las vigencias de algunos dictámenes relacionados con uso de suelo y vialidad, documentos que anteriormente debían renovarse de manera periódica. El único requisito que mantendrá su actualización anual será el dictamen de Protección Civil.

      Como parte de esta estrategia, la Dirección de Comercio ha realizado acercamientos con organismos empresariales y recientemente instaló un módulo itinerante en la Zona Industrial para promover que más negocios regularicen su situación y conozcan los cambios aplicados a la normatividad municipal.

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      De la Vega Pineda reconoció que existen casos donde el proceso se ha complicado por problemas de escrituras, contratos de arrendamiento o conflictos familiares entre propietarios. Explicó que esos expedientes permanecen bajo seguimiento mientras los involucrados resuelven su situación jurídica para poder continuar con los trámites correspondientes.

      En paralelo, la dependencia mantiene operativos de inspección en distintos sectores de la ciudad. Las revisiones abarcan desde corredores comerciales y zonas de bares hasta colonias donde se detectan establecimientos que venden bebidas alcohólicas sin autorización o incumplen horarios de funcionamiento. 

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