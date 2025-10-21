Sujeto resulta lesionado al caer del tren en Cedral

Un joven que al parecer viajaba de “mosca”, resultó con lesiones graves al caer de un tren que se desplazaba por las vías México-Laredo, el hecho ocurrió a la altura de la delegación de Bocas y el afectado tuvo que ser llevado de emergencia al hospital.

Fue la tarde de este lunes, cuando a las corporaciones de auxilio se reportó que un joven estaba tirado junto a las vías referidas, el cual presentaba lesiones de consideración y se pedía fuera atendido.

Paramédicos de Protección Civil Municipal llegaron al lugar y tuvieron contacto con el afectado, se trataba de un joven de 28 años de edad que había caído del tren en movimiento en donde viajaba de incógnito rumbo a la frontera norte del país.

Los socorristas procedieron a prestarle ayuda junto con otras personas que estaban en el lugar ya que presentaba golpes en distintas partes del cuerpo, luego en una ambulancia se le trasladó a un hospital para recibir la atención médica requerida.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al momento del hecho el afectado viajaba colgando entre los vagones pero en un mal movimiento perdió el equilibrio cayendo al suelo y golpeándose contra las propias paralelas, aunque de milagro sobrevivió.

Ante este accidente, Protección Civil Municipal exhorta a la ciudadanía a evitar cualquier conducta de riesgo en zonas ferroviarias, incluyendo abordar los trenes en forma irregular ya que se pone en peligro la propia vida.