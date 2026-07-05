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Sujetos tiran marihuana al huir de la policía

Por Redacción

Julio 05, 2026 03:00 a.m.
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Sujetos tiran marihuana al huir de la policía
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      Al huir de la policía, dos sujetos que viajaban en motocicleta tiraron bolsas de marihuana en la delegación La Pila, para de esta forma escabullirse de los elementos policiales. De acuerdo a los hechos, se realizaba Operativo Bases de Operación Mixtas (BOMI) en la delegación La Pila, donde participan autoridades de los tres órdenes de gobierno y realizaron el aseguramiento de  varias dosis de marihuana durante un recorrido en la zona.

       Elementos de Guardia Municipal de la capital, Guardia Civil Estatal, Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, detectaron sobre un tramo carretero en la localidad de Cerritos, La Pila, a dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta y que, al advertir la presencia de las corporaciones, realizaron maniobras evasivas para posteriormente internarse en una brecha de terracería.

      En la zona, dejaron abandonada una bolsa que en su interior contenía diez paquetes con hierba verde y seca con características similares a la marihuana, con un peso aproximado de 638 gramos. 

      Ante el hallazgo, el indicio fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad ministerial competente, que integrará la carpeta de investigación correspondiente.

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