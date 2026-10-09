logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Suma la GCE 37 personas detenidas

Por Redacción

Octubre 09, 2026 03:00 a.m.
A
Suma la GCE 37 personas detenidas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Durante las últimas horas, la Guardia Civil Estatal registró la detención de 37 personas, por su probable participación en hechos constitutivos de delito.

       Esto, según información oficial, como parte de los dispositivos permanentes de seguridad y prevención implementados en las cuatro regiones de la entidad.

      En las distintas intervenciones, elementos de la Estatal aseguraron un total de 221 dosis de "cristal", así como 635 gramos de marihuana, ocho dosis de cocaína, dos armas cortas, cargadores, cartuchos útiles y se recuperó un vehículo con reporte de robo.

      En su informe, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana refrendó su compromiso de fortalecer las estrategias de vigilancia, mediante acciones permanentes.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Ataque en barbería de San Felipe deja un joven muerto
      Ataque en barbería de San Felipe deja un joven muerto

      Ataque en barbería de San Felipe deja un joven muerto

      SLP

      Pulso Online

      La agresión ocurrió en la avenida San Luis y movilizó a autoridades locales y hospitalarias.

      Ataque a barbería en San Felipe deja un muerto y un herido
      Ataque a barbería en San Felipe deja un muerto y un herido

      Ataque a barbería en San Felipe deja un muerto y un herido

      SLP

      Redacción

      Un joven de 24 años falleció y otro fue trasladado al Hospital General de Soledad.

      Accidente causa cierre de carretera Tampico-Valles
      Accidente causa cierre de carretera Tampico-Valles

      Accidente causa cierre de carretera Tampico-Valles

      SLP

      Huasteca Hoy

      El cierre temporal de la vía en Ébano duró más de dos horas por maniobras de retiro.

      Recibe trabajador descarga eléctrica en pollería
      Recibe trabajador descarga eléctrica en pollería

      Recibe trabajador descarga eléctrica en pollería

      SLP

      Redacción

      Paramédicos de Protección Civil de Soledad trasladaron al afectado para atención especializada