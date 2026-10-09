Suma la GCE 37 personas detenidas
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Durante las últimas horas, la Guardia Civil Estatal registró la detención de 37 personas, por su probable participación en hechos constitutivos de delito.
Esto, según información oficial, como parte de los dispositivos permanentes de seguridad y prevención implementados en las cuatro regiones de la entidad.
En las distintas intervenciones, elementos de la Estatal aseguraron un total de 221 dosis de "cristal", así como 635 gramos de marihuana, ocho dosis de cocaína, dos armas cortas, cargadores, cartuchos útiles y se recuperó un vehículo con reporte de robo.
En su informe, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana refrendó su compromiso de fortalecer las estrategias de vigilancia, mediante acciones permanentes.
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