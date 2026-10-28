Supuesto ahogado provoca movilización en el río Valles

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CIUDAD VALLES.- Un reporte sobre la posible presencia de una persona ahogada en el río Valles provocó un operativo de búsqueda en las inmediaciones del rancho Birmania, cerca del Hospital General, y no encontraron nada.

La alerta surgió luego de que un pescador manifestó que su anzuelo y sedal se habían atorado con algo en el fondo del río y que, además, había encontrado algunas prendas de vestir, por eso sospechó que podría tratarse de una persona sumergida.

Ante esta situación, desde la noche del lunes comenzaron las labores de inspección en la zona, las cuales se intensificaron durante la mañana de este martes, con la participación de elementos de distintas corporaciones de auxilio.

Por parte de Protección Civil Municipal acudieron cinco elementos, apoyados con dos unidades y una lancha, mientras que el equipo ERCED participó con seis rescatistas y tres perros entrenados para labores de búsqueda.

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Asimismo, la Coordinación Estatal de Protección Civil envió a tres elementos a bordo de una unidad, quienes colaboraron en los recorridos por las inmediaciones del puente Birmania, frente al Hospital General.

Después de varias horas de trabajo, aproximadamente a las 13:00 horas, las autoridades dieron por concluidas las labores, debido a que no encontraron ningún cuerpo ni indicios de que alguna persona hubiera caído al afluente.

Lo único que localizaron fueron algunas prendas de vestir y un par de tenis, que aparentemente alguien había lavado y colocado en ese sitio para que se secaran.

Además, se informó que no existen reportes oficiales de personas desaparecidas o extraviadas que pudieran estar relacionados con el lugar, por lo que las autoridades descartaron la existencia de algún ahogado.

Este tipo de situaciones se ha vuelto recurrente, debido a la difusión de supuestas emergencias a través de redes sociales y grupos de WhatsApp, donde circula información que no ha sido confirmada por las autoridades.

La problemática se agrava cuando algunas plataformas digitales replican estas versiones sin verificar su autenticidad, lo que puede generar alarma entre la población y movilizaciones innecesarias de los cuerpos de emergencia. Por ello, se recomienda a la ciudadanía evitar compartir información no verificada, consultar fuentes oficiales y, ante cualquier situación sospechosa, realizar el reporte directamente al Sistema de Emergencias 9-1-1, proporcionando datos precisos.