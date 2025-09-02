logo pulso
Supuesto ladrón es atrapado con navaja

Por Redacción

Septiembre 02, 2025 03:00 a.m.
A
Supuesto ladrón es atrapado con navaja

Policías de la Guardia Civil Municipal de Soledad detuvieron a un hombre por portación de una navaja, dicha acción se realizó en la colonia Las Cruces.

Cuando los agentes municipales circulaban sobre la avenida Nezahualcóyotl, en la colonia mencionada, ubicaron a un individuo que coincidía con un reporte recibido, en el que se indicó sobre un sujeto que intentaba robar a transeúntes, por lo que se acercaron para entrevistarlo.

Después de varios minutos de diálogo, el hombre se identificó como Víctor “N” de 42 años de edad, quien reaccionó de forma agresiva hacia la autoridad, por lo que se le efectuó una inspección, encontrándole un objeto punzocortante similar a una navaja.

En ese momento se le hizo saber que sería detenido por portación de arma prohibida, además de informarle los derechos que le asisten.

El infractor fue trasladado a Barandilla Municipal donde lo certificó el médico legista, para después seguir con el debido proceso en la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde fue puesto a disposición.

