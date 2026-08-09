Supuesto "narco" es capturado en Ciudad Valles

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Un hombre que traía más de cien dosis de marihuana y cristal, así como ponchallantas, fue capturado por elementos de la Guardia Civil Estatal que lo detectaron mientras realizaban recorridos de seguridad en el municipio de Ciudad Valles, siendo remitido ante las autoridades correspondientes por delitos contra la salud.

Los agentes policiales hacían labores de vigilancia en el mencionado municipio cuando observaron un automóvil color gris que circulaba en forma sospechosa y determinaron marcarle el alto al conductor.

El individuo dijo llamarse Julio N. de 29 años de edad y en una inspección que se realizó al auto fueron encontradas 115 bolsitas de marihuana, 25 dosis de cristal y además 24 objetos metálicos conocidos como ponchallantas, que utiliza la delincuencia para dañar vehículos oficiales.

Ante esto, se le indicó al sujeto que sería detenido por delitos contra la salud, se le leyeron los derechos que lo amparan como persona en detención y posteriormente se le remitió ante el Ministerio Público a fin de que se le defina su situación legal.

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También se le investiga por si pertenece a algún grupo delictivo que opere en la zona o bien se dedica a la actividad ilícita de forma independiente.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado mantiene acciones operativas y preventivas en las cuatro regiones del estado, reforzando la presencia policial para disminuir incidencia delictiva.