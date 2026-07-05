Supuestos farderos son atrapados en flagrancia

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La Guardia Civil Municipal de Soledad detuvo a una mujer y dos hombres, señalados por su probable participación en el delito de robo a comercio en dos negocios ubicado en la colonia San Francisco.

Ante un reporte iniciales, los oficiales municipales arribaron a una tienda de autoservicio, donde presuntamente Juan "N" de 34 años, habría intentado sustraer unos audífonos inalámbricos marca Billboard, sin realizar su pago correspondiente.

Al ser abordado por los agentes, cayó en contradicciones adoptando una actitud agresiva, por lo que se le informó que sería detenido.

En una intervención distinta en la misma colonia, Fátima "N" de 24 años y Óscar "N" de 23 años, fueron señalados por personal de prevención de una tienda de autoservicio, por presuntamente sustraer diversos productos sin comprobar su compra. Como indicios se aseguró diversa mercancía de higiene personal de distintas marcas.

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Derivado de los señalamientos y el interés de la parte afectada de continuar con su denuncia, estas personas fueron presentadas ante la autoridad investigadora junto con la mercancía asegurada para que se les defina su situación legal.