Bomberos controlan incendio de tráiler

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MATEHUALA.- Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron a controlar el incendio de un tráiler en el libramiento de la ciudad. Los integrantes de esta corporación de auxilio lograron apagar el fuego y, afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

De acuerdo con la información proporcionada por la base operativa del Cuerpo de Bomberos de Matehuala, recibieron una llamada de auxilio en la que les reportaban un accidente vial por alcance en el carril de sur a norte, donde un tractocamión comenzó a incendiarse, por lo que los elementos acudieron de inmediato al lugar para verificar la situación y atender la emergencia.

Los bomberos arribaron al sitio a bordo de una unidad cisterna e inmediatamente comenzaron las maniobras para controlar el fuego y evitar que se propagara. En el área también se encontraban elementos de las corporaciones policiacas, quienes se encargaron de desviar el tráfico para prevenir otro accidente y facilitar las labores de los cuerpos de emergencia.

Los bomberos trabajaron durante varios minutos hasta lograr la extinción del incendio. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, aunque el incidente provocó movilización de los cuerpos de auxilio y afectaciones a la circulación vehicular en este tramo del libramiento.

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