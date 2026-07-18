Trailero pierde la vida al volcar en la ´57

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Nuevamente la llamada Curva del Diablo, en la carretera a México, fue escenario de un mortal accidente y ahora un trailero perdió la vida luego de sufrir aparatosa volcadura quedando la unidad completamente destrozada.

El hecho tuvo lugar después de las 22:00 horas del jueves, en que el tráiler quinta rueda se desplazaba sobre la mencionada carretera en dirección de Querétaro a San Luis.

Fue a la altura del kilómetro 151, por la comunidad El Cerrito perteneciente al municipio de Santa María del Río, en donde el conductor perdió el control del volante a la izquierda y de esta forma el tráiler se fue al desnivel que divide ambos carriles, volcando de manera aparatosa.

A causa del accidente el conductor sufrió fuertes lesiones y algunos testigos llamaron a los cuerpos de emergencia pero cuando arribaron los socorristas determinaron que ya había perdido la vida.

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Como era de esperarse, el tráfico se vio interrumpido durante horas y el área fue asegurada por elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, que llegaron a tomar conocimiento del accidente.

Agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue enviado al Servicio Médico Legista para entregarlo a los familiares una vez que lo reclamaran.

Asimismo, el tráiler fue enviado a una pensión en lo que se realizan las diligencias legales sobre el lamentable hecho.