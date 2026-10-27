Va Soledad contra bailes masivos por San Juditas

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Los bailes masivos durante los festejos en honor a San Judas Tadeo estarán prohibidos, advirtió la Guardia Civil Municipal de Soledad, que implementará operativos de vigilancia en toda la demarcación.

El comisario, Víctor Aristarco Serna Piña, recordó que cada año, a partir del día 27, 28 y 29 de octubre, las personas suelen festejar a este popular Santo organizando "bailes callejeros" a pesar de estar prohibidos. Ante esto, la corporación implementará acciones de seguridad permanentes para inhibir estos eventos en vía pública, incluidos los días 1 y 2 de noviembre por los festejos a la Santa Muerte.

"Hacerle la recomendación a todas las personas que quieran realizar algún baile, no tenemos permiso por parte del municipio. Tenemos operativos exclusivos para la desactivación de este tipo de bailes en todo el municipio", indicó el comisario municipal.

Serna Piña informó que en lo que va del año han sido desactivados 73 bailes masivos, dos de ellos fueron con convocatoria masiva en las colonias Hogares Ferrocarrileros y 21 de Marzo, por lo cual se mantendrá atención a eventos similares en los próximos días.

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Por otro lado, el funcionario precisó que a las actividades religiosas se les brindará abanderamiento vial en caso de requerirse.

"No se malinterprete la información, lo que no estamos permitiendo son bailes callejeros y masivos, que cierren toda la calle, afecten y alteren el orden público. Pero todo lo que sea evento religioso, se van a poder realizar siempre y cuando no obstruyan la vialidad" explicó.

La corporación dio a conocer que entre las sanciones por colocar estructuras, bocinas y cerrar la vialidad, las personas podrían ser acreedoras a una sanción económica y cubrir un tiempo de detención que les imponga el juez de barandilla. Para cualquier denuncia o reporte de este tipo de hecho, la corporación pone a disposición los números 444-887-0288 y el 444-854 7807 y con terminación en 08.