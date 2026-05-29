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Seguridad

Vándalos se metieron a casas ajenas en Soledad

Por Redacción

Mayo 29, 2026 03:00 a.m.
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Vándalos se metieron a casas ajenas en Soledad
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      Dos presuntos allanadores en las colonias Campobello y Villa Alborada fueron detenidos por la  Guardia Civil de Soledad, derivado de dos auxilios solicitados.

      La primera intervención se realizó en atención al reporte de una mujer que solicitó el apoyo de la autoridad al manifestar que presuntamente un hombre desconocido había ingresado a su vivienda sin su autorización y temía por su seguridad. Al arribar al domicilio, oficiales municipales detuvieron a quien se identificó como Daniel "N", de 18 años de edad.

      Posteriormente, oficiales soledenses se trasladaron a la colonia Villa Alborada, donde se reportaban daños en los candados que dan acceso a una establecimiento usado como bodega, donde el propietario del inmueble logró notar la presencia de un sujeto desconocido, por lo que solicitó el apoyo de la policía. Al arribar al lugar, se detuvo a Rafael "N", de 34 años de edad.

      A los individuos involucrados se les informó que serían detenidos por el probable delito de allanamiento y posteriormente puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.

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      Con estas acciones, la Guardia Civil Municipal de Soledad reafirma su compromiso con la ciudadanía, trabajando permanentemente para garantizar entornos seguros y proteger la tranquilidad de las familias soledenses.

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