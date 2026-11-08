logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Fotogalería

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Capturan a cinco "narcos" en Valles y Matehuala

Por Redacción

Noviembre 08, 2026 03:00 a.m.
A
Capturan a cinco "narcos" en Valles y Matehuala
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      En labores de inteligencia y despliegue operativo de la Guardia Civil Estatal, cinco presuntos vendedores de droga fueron detenidos en dos intervenciones realizadas en los municipios de Ciudad Valles y Matehuala, donde también se aseguraron decenas de dosis tanto de marihuana como de cristal.

      En Ciudad Valles, se logró la detención de quienes se identificaron como Héctor "N", de 20 años de edad; Alan "N", de 18; Bryan "N", de 24, y a un adolescente, a quienes se les aseguraron dosis de cristal, de marihuana, cinco artefactos ponchallantas y la motocicleta en la que se desplazaban. Al parecer los individuos pertenecen a un grupo delictivo que opera en ese municipio de la Huasteca Potosina.

      En una acción diferente, en Matehuala la GCE detuvo a  Juan "N", de 36 años, a quien le aseguraron dosis de cocaína, de marihuana, de cristal y tres vehículos.

      De acuerdo con información de inteligencia, el detenido es considerado un objetivo generador de incidencia delictiva en este municipio.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Las cinco personas detenidas, junto con las más de cien dosis de droga y demás objetos asegurados, quedaron a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Detallan operativo vial por Medio Maratón este domingo
      Detallan operativo vial por Medio Maratón este domingo

      Detallan operativo vial por Medio Maratón este domingo

      SLP

      Pulso Online

      Los cierres viales se harán conforme avance la carrera y se restablecerá la circulación.

      Chocan transporte de personal y un vehículo en la 57
      Chocan transporte de personal y un vehículo en la 57

      Chocan transporte de personal y un vehículo en la 57

      SLP

      Redacción

      El accidente involucró un autobús de transporte de personal y un vehículo particular.

      Tráiler embiste autos y derriba torres de cerveza en Soledad
      Tráiler embiste autos y derriba torres de cerveza en Soledad

      Tráiler embiste autos y derriba torres de cerveza en Soledad

      SLP

      Pulso Online

      El accidente ocurrió entre Camino a Cerro de San Pedro y carretera a Rioverde en Soledad.

      Autobusazo en Tamasopo deja varios heridos (fotos)
      Autobusazo en Tamasopo deja varios heridos (fotos)

      Autobusazo en Tamasopo deja varios heridos (fotos)

      SLP

      Huasteca Hoy

      Socorristas de Protección Civil auxiliaron a los lesionados y los trasladaron a clínicas locales