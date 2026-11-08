Capturan a cinco "narcos" en Valles y Matehuala

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En labores de inteligencia y despliegue operativo de la Guardia Civil Estatal, cinco presuntos vendedores de droga fueron detenidos en dos intervenciones realizadas en los municipios de Ciudad Valles y Matehuala, donde también se aseguraron decenas de dosis tanto de marihuana como de cristal.

En Ciudad Valles, se logró la detención de quienes se identificaron como Héctor "N", de 20 años de edad; Alan "N", de 18; Bryan "N", de 24, y a un adolescente, a quienes se les aseguraron dosis de cristal, de marihuana, cinco artefactos ponchallantas y la motocicleta en la que se desplazaban. Al parecer los individuos pertenecen a un grupo delictivo que opera en ese municipio de la Huasteca Potosina.

En una acción diferente, en Matehuala la GCE detuvo a Juan "N", de 36 años, a quien le aseguraron dosis de cocaína, de marihuana, de cristal y tres vehículos.

De acuerdo con información de inteligencia, el detenido es considerado un objetivo generador de incidencia delictiva en este municipio.

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Las cinco personas detenidas, junto con las más de cien dosis de droga y demás objetos asegurados, quedaron a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.