Vinculan a proceso a presunto pederasta del Altiplano

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José Martín "N", quien es el probable responsable de los delitos de robo de infante y violación específica agravada, en la región Altiplano, fue vinculado a proceso por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Durante la audiencia derivada del cumplimiento de una orden de aprehensión, agentes del Ministerio Público expusieron los datos de prueba que permitieron a la autoridad judicial resolver la vinculación a proceso del imputado.

Los hechos ocurrieron en Villa Hidalgo, donde el señalado presuntamente cometió los delitos referidos en agravio de una adolescente de identidad reservada.

Además, el Juez de control impuso la prisión preventiva oficiosa, por lo que José Martín "N" permanecerá recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social de La Pila. Asimismo, fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

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