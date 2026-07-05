logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Estados Unidos celebra 250 años de independencia con actos y desafíos

Fotogalería

Estados Unidos celebra 250 años de independencia con actos y desafíos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Vinculan a proceso a presunto pederasta del Altiplano

Por Redacción

Julio 05, 2026 03:00 a.m.
A
Vinculan a proceso a presunto pederasta del Altiplano
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      José Martín "N", quien es el probable responsable de los delitos de robo de infante y violación específica agravada, en la región Altiplano, fue vinculado a proceso por la Fiscalía General del Estado (FGE).

      Durante la audiencia derivada del cumplimiento de una orden de aprehensión, agentes del Ministerio Público expusieron los datos de prueba que permitieron a la autoridad judicial resolver la vinculación a proceso del imputado.

      Los hechos ocurrieron en Villa Hidalgo, donde el señalado presuntamente cometió los delitos referidos en agravio de una adolescente de identidad reservada.

      Además, el Juez de control impuso la prisión preventiva oficiosa, por lo que José Martín "N" permanecerá recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social de La Pila. Asimismo, fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Tráiler se incendia en El Naranjo; no hay heridos
      Tráiler se incendia en El Naranjo; no hay heridos

      Tráiler se incendia en El Naranjo; no hay heridos

      SLP

      Huasteca Hoy

      Protección Civil de El Naranjo atribuye el siniestro a un probable corto circuito

      Vuelca tráiler con chatarra en salida a Guadalajara (video)
      Vuelca tráiler con chatarra en salida a Guadalajara (video)

      Vuelca tráiler con chatarra en salida a Guadalajara (video)

      SLP

      Pulso Online

      Se reporta una persona lesionada; elementos de la SSPC aseguraron la zona y apoyaron en la limpieza

      Motociclista y vehículo colisionan en colonia Las Flores
      Motociclista y vehículo colisionan en colonia Las Flores

      Motociclista y vehículo colisionan en colonia Las Flores

      SLP

      Redacción

      Paramédicos del CRUM atendieron al joven tras el choque

      Por robo y violencia familiar, acaban tras las rejas
      Por robo y violencia familiar, acaban tras las rejas

      Por robo y violencia familiar, acaban tras las rejas

      SLP

      Redacción