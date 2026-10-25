logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¿Sabías qué?

Fotogalería

¿Sabías qué?

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Crecen en SL cifra de homicidios

A pesar de que hubo una disminución general en casi todos los delitos

Por Rolando Morales

Octubre 25, 2026 03:00 a.m.
A
Crecen en SL cifra de homicidios
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Los delitos acumulados de feminicidio, homicidio culposo, trata de personas y violencia familiar registraron incrementos en la capital de San Luis Potosí durante el periodo de enero a septiembre de 2026, en comparación con el mismo lapso de 2025, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

      Aunque el total de delitos denunciados disminuyó de 21 mil 255 a 19 mil 157, una reducción de 9.87 por ciento, varios ilícitos mostraron una tendencia al alza.

      En los casos de feminicidio, pasó de uno a dos carpetas de investigación, la trata de personas también subió, de cinco a nueve registros delictivos. En tanto, el homicidio culposo aumentó de 22 a 34 casos, mientras que las lesiones dolosas pasaron de mil 145 a mil 126.

      La violencia familiar continúa como uno de los problemas con mayor volumen de denuncias, al acumular 3 mil 319 registros frente a los 3 mil 304 del año anterior. El narcomenudeo, por su parte, sumó 2 mil 945 casos, aunque presentó una disminución de 19.43 por ciento respecto a los 3 mil 655 registrados entre enero y septiembre de 2025.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      LEA TAMBIÉN

      Canacar-SLP se sumará a paro nacional este lunes

      Reclaman por inseguridad, extorsiones y cobro de piso en carreteras

      Entre los delitos patrimoniales, el robo con violencia descendió de mil 754 a mil 9 casos, una reducción de 42.47 por ciento; el robo de vehículos pasó de 957 a 748, una baja de 21.84 por ciento, y el robo a casa habitación cayó de 245 a 163, equivalente a 33.47 por ciento. En contraste, el homicidio doloso disminuyó de 61 a 20 casos, mientras que la extorsión pasó de 61 a 60, prácticamente sin cambios.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      CEDH sancionó dichos de Zermeño; sin pronunciarse por Gallardo
      CEDH sancionó dichos de Zermeño; sin pronunciarse por Gallardo

      CEDH sancionó dichos de Zermeño; sin pronunciarse por Gallardo

      SLP

      Rubén Pacheco

      Colectivas y activistas rechazaron las expresiones del gobernador en agosto de 2025, al considerarlas discriminatorias

      Domingo fresco en SLP: prevén 19 grados y lloviznas en zona Centro
      Domingo fresco en SLP: prevén 19 grados y lloviznas en zona Centro

      Domingo fresco en SLP: prevén 19 grados y lloviznas en zona Centro

      SLP

      Pulso Online

      Las temperaturas en zonas altas del Centro y Altiplano podrían bajar a 6 grados; en la Huasteca se esperan chubascos por la tarde.

      La tecnología avanza más rápido que la ley
      La tecnología avanza más rápido que la ley

      La tecnología avanza más rápido que la ley

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Modificarán ciclovía de Av. Carranza
      Modificarán ciclovía de Av. Carranza

      Modificarán ciclovía de Av. Carranza

      SLP

      Rolando Morales