Crecen en SL cifra de homicidios

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Los delitos acumulados de feminicidio, homicidio culposo, trata de personas y violencia familiar registraron incrementos en la capital de San Luis Potosí durante el periodo de enero a septiembre de 2026, en comparación con el mismo lapso de 2025, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Aunque el total de delitos denunciados disminuyó de 21 mil 255 a 19 mil 157, una reducción de 9.87 por ciento, varios ilícitos mostraron una tendencia al alza.

En los casos de feminicidio, pasó de uno a dos carpetas de investigación, la trata de personas también subió, de cinco a nueve registros delictivos. En tanto, el homicidio culposo aumentó de 22 a 34 casos, mientras que las lesiones dolosas pasaron de mil 145 a mil 126.

La violencia familiar continúa como uno de los problemas con mayor volumen de denuncias, al acumular 3 mil 319 registros frente a los 3 mil 304 del año anterior. El narcomenudeo, por su parte, sumó 2 mil 945 casos, aunque presentó una disminución de 19.43 por ciento respecto a los 3 mil 655 registrados entre enero y septiembre de 2025.

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Entre los delitos patrimoniales, el robo con violencia descendió de mil 754 a mil 9 casos, una reducción de 42.47 por ciento; el robo de vehículos pasó de 957 a 748, una baja de 21.84 por ciento, y el robo a casa habitación cayó de 245 a 163, equivalente a 33.47 por ciento. En contraste, el homicidio doloso disminuyó de 61 a 20 casos, mientras que la extorsión pasó de 61 a 60, prácticamente sin cambios.