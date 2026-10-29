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Aparatoso choque y volcadura en Soledad

El accidente ocurrió en Circuito Potosí, a la altura de Villa Alborada

Por Redacción

Octubre 29, 2026 09:35 a.m.
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Aparatoso choque y volcadura en Soledad
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      Sólo daños materiales se registraron en un choque y volcadura de un automóvil en el Circuito Potosí en Soledad.

      El reporte, a las 21:00 horas de este miércoles, cuando el chofer de un Chevrolet, era conducido sobre carriles centrales con dirección a la carretera México, al llegar a la altura de la colonia Villa Alborada.

      En la zona, el conductor pierde el control hacia su derecha e impacta con un poste metálico de alumbrado público para seguir su trayectoria errática y terminar volcado con las llantas hacia arriba y en el carril lateral.

      Autoridades municipales tomaron conocimiento para retirar el vehículo. No hay heridos.

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