Aparatoso choque y volcadura en Soledad

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Sólo daños materiales se registraron en un choque y volcadura de un automóvil en el Circuito Potosí en Soledad.

El reporte, a las 21:00 horas de este miércoles, cuando el chofer de un Chevrolet, era conducido sobre carriles centrales con dirección a la carretera México, al llegar a la altura de la colonia Villa Alborada.

En la zona, el conductor pierde el control hacia su derecha e impacta con un poste metálico de alumbrado público para seguir su trayectoria errática y terminar volcado con las llantas hacia arriba y en el carril lateral.

Autoridades municipales tomaron conocimiento para retirar el vehículo. No hay heridos.

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