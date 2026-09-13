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Vuelca auto en el libramiento poniente

Por Redacción

Septiembre 13, 2026 03:00 a.m.
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Vuelca auto en el libramiento poniente
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      Un vehículo terminó volcado, por la entrada al camino a la presa de San José, dejando solamente al conductor levemente golpeado y daños materiales.

      La tarde de este sábado, un Nissan March de color gris circulaba sobre el libramiento poniente, con dirección a Sierra Leona, cuando al pasar por la entrada de la presa, el ocupante perdió el control cargándose hacia su izquierda y acabó por abandonar el área de rodamiento.

      Tras salirse de la cinta asfáltica, la unidad cayó en el desnivel y se volcó, quedando con las llantas hacia arriba.

      El conductor pudo librarse del vehículo por su propio pie y llamó a cuerpos de emergencia, quienes momentos después llegaron al lugar para auxiliarlo y estos mismos determinaron que no requería su traslado a un hospital.

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      Asimismo, al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil Estatal División Caminos, los cuales se encargaron de tomar conocimiento del hecho y comenzar con las diligencias respectivas para deslindar responsabilidades.

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