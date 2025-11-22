Realiza la Estatal 35 detenciones en un día

Operativos implementadas por elementos de la Guardia Civil Estatal en las últimas 24 horas, derivaron en la detención de 35 personas por la comisión de distintos delitos, dos por incumplimiento a las normas de operación y funcionamiento, una por robo, dos por violencia familiar, cinco contra la seguridad de tránsito, una por allanamiento y una por portación de arma prohibida.

De acuerdo a información de la corporación, en este lapso también se aseguraron 13 vehículos, seis de ellos con reporte de robo, además de 36 artículos conocidos como “poncha llantas”.

Como parte de los esfuerzos para que los espacios públicos sean verdaderos puntos de encuentro, 22 personas fueron detenidas por la posesión de droga, asegurándose 10 dosis de “cristal” y 190 gramos de marihuana. Con estas detenciones también se combate el consumo y venta de drogas entre la sociedad potosina.

Las personas detenidas y las evidencias fueron remitidas ante el Ministerio Público para que se lleven a cabo las investigaciones respectivas.

