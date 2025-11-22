Vándalo tripulaba motocicleta robada

Oficiales de las Policía Municipal pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado a un joven detectado en posesión de una motocicleta con reporte de robo en calles de la colonia Los Magueyes.

En patrullajes preventivos en dicha colonia, los oficiales acudieron al llamado de un ciudadano que indicó haber observado en circulación su motocicleta que había sido robada en días pasados.

El afectado indicó que la unidad era tripulada por un joven, al que vecinos dieron alcance en las calles Agave y Josefa Ortiz de Domínguez, por lo que solicitaba el apoyo policial.

En dicho lugar se verificaron los datos de una motocicleta marca Yamaha modelo 2016, la cual contaba con reporte de robo vigente, por lo que el tripulante, de nombre José “N” de 18 años, fue informado del procedimiento legal por la posesión de la motocicleta en dichas condiciones.

Enseguida, los agentes municipales procedieron con el resguardo de la unidad en una pensión y el implicado fue turnado a la Fiscalía General del Estado a fin de deslindar responsabilidades.