logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES 65!

Fotogalería

¡FELICES 65!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Vándalo tripulaba motocicleta robada

Por Redacción

Noviembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Vándalo tripulaba motocicleta robada

Oficiales de las Policía Municipal pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado a un joven detectado en posesión de una motocicleta con reporte de robo en calles de la colonia Los Magueyes. 

En patrullajes preventivos en dicha colonia, los oficiales acudieron al llamado de un ciudadano que indicó haber observado en circulación su motocicleta que había sido robada en días pasados. 

El afectado indicó que la unidad era tripulada por un joven, al que vecinos dieron alcance en las calles Agave y Josefa Ortiz de Domínguez, por lo que solicitaba el apoyo policial. 

En dicho lugar se verificaron los datos de una motocicleta marca Yamaha modelo 2016, la cual contaba con reporte de robo vigente, por lo que el tripulante, de nombre José “N” de 18 años, fue informado del procedimiento legal por la posesión de la motocicleta en dichas condiciones. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Enseguida, los agentes municipales procedieron con el resguardo de la unidad en una pensión y el implicado fue turnado a la Fiscalía General del Estado a fin de deslindar responsabilidades.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Con “cristal”, acaban sujetos tras las rejas
Con “cristal”, acaban sujetos tras las rejas

Con “cristal”, acaban sujetos tras las rejas

SLP

Redacción

Vuelca camioneta en la carretera a Matehuala
Vuelca camioneta en la carretera a Matehuala

Vuelca camioneta en la carretera a Matehuala

SLP

Redacción

A velocidad inmoderada transitaba por los carriles centrales hacia el Periférico

Vándalo tripulaba motocicleta robada
Vándalo tripulaba motocicleta robada

Vándalo tripulaba motocicleta robada

SLP

Redacción

Realiza la Estatal 35 detenciones en un día
Realiza la Estatal 35 detenciones en un día

Realiza la Estatal 35 detenciones en un día

SLP

Redacción