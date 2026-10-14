Vuelca rauda camioneta en el río Santiago
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Una camioneta que circulaba a alta velocidad por el río Santiago, sufrió aparatosa volcadura a la altura del puente Rubén Darío, por suerte no hubo personas lesionadas aunque sí sufrió daños materiales de consideración.
El hecho tuvo lugar después de las seis y media de la mañana de este martes, en que la unidad Ford color blanco, tipo pick up, circulaba a alta velocidad por el río Santiago en dirección de Muñoz hacia Morales.
Fue en el puente Rubén Darío, en donde al entrar a una curva otro vehículo se le cerró el conductor por evitar chocarlo se subió a la guarnición para después volcar quedando finalmente sobre su toldo.
El conductor sólo terminó con golpes leves y fue atendido por los paramédicos, aunque por suerte no ameritó ser llevado a un hospital.
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Elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, tomaron conocimiento del incidente y se esperaba que el conductor llegara a un acuerdo ya que no hubo personas heridas y daños a terceros.
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