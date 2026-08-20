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Vuelca tráiler cargado de pollos

Por Redacción

Agosto 20, 2026 03:00 a.m.
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Vuelca tráiler cargado de pollos
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      TAMUÍN.- Un tráiler que transportaba pollos terminó volcado sobre la carretera federal Valles-Tampico; el chofer, milagrosamente, resultó ileso.

      Este miércoles, poco antes de las 7 de la mañana, los Bomberos Voluntarios de Tamuín se trasladaron al kilómetro 42 de la carretera federal número 70, pues les reportaron que entre los ejidos La Rosita y El Centinela había ocurrido un accidente vehicular.

      Cuando arribaron, vieron volcado un tráiler marca Kenworth, color blanco, con razón social Flecoli (Fletera Continental de Líquidos, S.A. de C.V.), empresa que tiene oficinas en Fortín de las Flores, Veracruz.

      Además, observaron que el chofer se encontraba fuera de la unidad y no tenía lesiones, por lo que los bomberos únicamente brindaron apoyo vial mientras llegaban los oficiales de la Guardia Nacional.

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