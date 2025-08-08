Vuelcan vehículos en la ‘57

Tres vehículos participaron en un aparatoso percance en la carretera a México, en donde dos de ellos terminaron volcados con fuertes daños materiales pero por suerte no hubo lesionados de gravedad.

Los hechos ocurrieron alrededor de las nueve de la noche del miércoles, inicialmente un automóvil Volkswagen Polo circulaba sobre los carriles centrales de la carretera Mexico en dirección a Querétaro.

En la parte descendente del puente de Villa de Pozos el carro chocó contra una camioneta Dodge de color blanco que por ahí circulaba, sacándola del camino y terminó volcada sobre en carril lateral.

Por su parte, el auto siguió su trayectoria y también le pegó a otra camioneta, una Mazda de color rojo, para terminar volcado sobre carriles centrales, con dirección a Querétaro.

Al sitio arribaron paramédicos de la Guardia Civil Municipal de Villa de Pozos, quienes valoraron a los conductores que solo resultaron con golpes leves que no ameritaron su traslado al hospital.

Por su parte, Protección Civil Municipal remedió el área del accidente ya que hubo derrame de aceite y otros líquidos que ponían en riesgo a los demás automovilistas.

Agentes tanto de la Guardia Nacional como de la Guardia Civil Estatal tomaron conocimiento del accidente y se esperaba que los conductores pudieran llegara a un acuerdo reparatorio en el lugar o los vehículos serían enviados a una pensión.