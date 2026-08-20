logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Atmósfera multicolor!

Fotogalería

¡Atmósfera multicolor!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Vuelcan y abandonan auto en María Cecilia

El automovilista conducía por la avenida Del Sauce, al norte de la ciudad

Por Redacción

Agosto 20, 2026 03:00 a.m.
A
Vuelcan y abandonan auto en María Cecilia
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La madrugada de este miércoles, un auto se volcó cuando transitaba por la colonia María Cecilia, dejando solamente daños materiales.

      Alrededor de las cuatro de la mañana, en el norte de la ciudad, el conductor de un vehículo Chevrolet Chevy manejaba a exceso de velocidad sobre la avenida Del Sauce y la calle Cerro de la Luz, cuando se impactó contra un árbol.

      Tras la colisión contra el objeto fijo, el automovilista perdió el control de su unidad, dando de vueltas hasta que terminó con los neumáticos hacia un costado. Luego del percance, el conductor huyó del lugar.

      Momentos después, al sitio arribaron las autoridades quienes tomaron conocimiento del hecho, y se encontraron con que el vehículo involucrado se encontraba abandonado aún volcado a mitad de la calle.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Posteriormente, los oficiales realizaron las maniobras para retirar el auto del lugar y asegurarlo en una pensión, mientras se realizan las diligencias correspondientes.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Detienen a dos hombres con marihuana en la capital
      Detienen a dos hombres con marihuana en la capital

      Detienen a dos hombres con marihuana en la capital

      SLP

      Redacción

      Las intervenciones se realizaron en Balcones del Valle y el Barrio de Tlaxcala

      Cae robacoches con camioneta hurtada en Cactus
      Cae robacoches con camioneta hurtada en Cactus

      Cae robacoches con camioneta hurtada en Cactus

      SLP

      Redacción

      La Guardia Civil también detuvo a tres hombres por su posible relación con actividades de narcomenudeo

      Despliegan vigilancia terrestre y aérea en límites de SLP
      Despliegan vigilancia terrestre y aérea en límites de SLP

      Despliegan vigilancia terrestre y aérea en límites de SLP

      SLP

      Redacción

      La SSPC reportó patrullajes terrestres y aéreos, así como puestos de atención en carreteras, accesos y comunidades

      Caen cinco por robo de diésel en tramo Ébano-Tamuín
      Caen cinco por robo de diésel en tramo Ébano-Tamuín

      Caen cinco por robo de diésel en tramo Ébano-Tamuín

      SLP

      Redacción

      El tractocamión fue interceptado y recuperado; los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal