Vuelcan y abandonan auto en María Cecilia
El automovilista conducía por la avenida Del Sauce, al norte de la ciudad
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La madrugada de este miércoles, un auto se volcó cuando transitaba por la colonia María Cecilia, dejando solamente daños materiales.
Alrededor de las cuatro de la mañana, en el norte de la ciudad, el conductor de un vehículo Chevrolet Chevy manejaba a exceso de velocidad sobre la avenida Del Sauce y la calle Cerro de la Luz, cuando se impactó contra un árbol.
Tras la colisión contra el objeto fijo, el automovilista perdió el control de su unidad, dando de vueltas hasta que terminó con los neumáticos hacia un costado. Luego del percance, el conductor huyó del lugar.
Momentos después, al sitio arribaron las autoridades quienes tomaron conocimiento del hecho, y se encontraron con que el vehículo involucrado se encontraba abandonado aún volcado a mitad de la calle.
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Posteriormente, los oficiales realizaron las maniobras para retirar el auto del lugar y asegurarlo en una pensión, mientras se realizan las diligencias correspondientes.
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