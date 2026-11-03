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Seguridad

Ya en prisión, aprehenden a dos por narcomenudeo

Por Redacción

Noviembre 03, 2026 03:00 a.m.
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Ya en prisión, aprehenden a dos por narcomenudeo
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      Desarrollado por SACS IA

      La Fiscalía General del Estado cumplimentó dos órdenes de aprehensión en reclusión contra un par de sujetos detenidos en posesión de droga.

      Los mandamientos derivan de hechos ocurridos en 2025, cuando ambos señalados fueron detenidos por la Policía Municipal de Soledad. Durante las intervenciones, a Joel "N" presuntamente se le encontró en posesión de hierba seca con características de la marihuana, mientras que a Henry "N" se le habría localizado una sustancia con características de la metanfetamina.

      Ahora, los señalados serán investigados por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, con la variante de posesión simple.

      En sus respectivas audiencias ante la autoridad judicial, ambos imputados obtuvieron libertad bajo caución; sin embargo, presuntamente incumplieron las medidas cautelares impuestas, por lo que la personal del Ministerio Público solicitó las órdenes de aprehensión correspondientes ante un Juez de Control.

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      Agentes de la Policía de Investigación (PDI) acudieron al Centro Estatal de Reinserción Social La Pila, donde ambos imputados se encuentran internos por una causa penal diversa. En el área de locutorios, los agentes les notificaron los mandamientos judiciales y sus derechos.

      Finalmente, ambos quedaron a disposición de la autoridad judicial correspondiente, que determinará su situación jurídica conforme a derecho.

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