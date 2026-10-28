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Ya en prisión, aprehenden a hermanos por homicidio

Por Redacción

Octubre 28, 2026 03:00 a.m.
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Ya en prisión, aprehenden a hermanos por homicidio
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      Dos hermanos involucrados en un homicidio en el municipio de Rayón fueron aprehendidos, por personal operativo de a Fiscalía General del Estado.

      Se trata de Ricardo "N" y José "N", quienes ahora son investigados por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado

      De acuerdo con las investigaciones, el pasado 12 de octubre, la víctima fue agredida con un arma de fuego en el barrio San Antonio, del municipio referido, donde perdió la vida a consecuencia de las lesiones ocasionadas

      Ante estos hechos, agentes ministeriales emprendieron las diligencias correspondientes y reunieron datos de prueba que permitieron establecer la probable participación de los señalados y obtener los mandamientos judiciales en su contra.

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      Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación dieron cumplimiento a las órdenes de aprehensión en los locutorios del Centro Estatal de Reinserción Social de Rioverde, donde Ricardo "N" y José "N" ya se encontraban internos por una causa penal distinta.

      Los señalados quedaron a disposición de la autoridad judicial que los requiere, ante la cual deberán responder por los hechos que se les imputan.

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