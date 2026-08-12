Ya en prisión, aprehenden a un presunto "narco"
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La Fiscalía General del Estado, a través de la Policía de Investigación (PDI), cumplimentó una nueva orden de aprehensión en reclusión en contra de Adrián "N", de 22 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, específicamente por posesión simple de metanfetamina.
El imputado se encontraba previamente en reclusión, derivado de una detención relacionada con la posesión de una sustancia ilícita. Por ello, agentes de la PDI acudieron al Centro de Justicia Penal Regional, con sede en San Luis Potosí, para notificarle y cumplimentar el nuevo mandamiento judicial.
Adrián "N" quedó a disposición de la autoridad judicial competente, quien será la encargada de determinar su situación jurídica conforme a derecho.
En su informe, la Fiscalía General del Estado refrendó su compromiso de "trabajar con probidad, profesionalismo y justicia a favor de los potosinos".
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