¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

José Eduardo Derbez y la DJ Mariana Bo han sido captados juntos recientemente, el actor, perteneciente a la dinastía Derbez, disfruta de su soltería después de su separación de Paola Dalay, la madre de su hija Tessa.

El hijo de Eugenio Derbez aseguró que entre él y su ahora expareja Paola, las cosas terminaron bien, incluso bromeó cuando lo cuestionaron sobre el nuevo ligue de Paola, dijo que le deseaba lo mejor y que si quería, se lo presentara.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al parecer, entre José Eduardo y Paola ya estaba más que hablada la separación, pero como no estaban listos para hacerlo público, el anuncio se hizo a través de redes casi al mismo tiempo que fotos de Paola con el futbolista César Romo empezaran a circular.Esto provocó que la crítica se volcara en contra de Paola, quien ya no vive con José Eduardo desde hace tiempo, e incluso su hija Tessa estaba viviendo con su papá mientras Paola adecuaba el nuevo departamento en el que vivirá junto a la menor.Las fotos que muestran al hijo de Victoria Ruffo junto a una misteriosa mujer comenzaron a llamar la atención de los cibernautas y de los medios, la pregunta era: ¿será que el actor ya se está dando una nueva oportunidad en el amor?Y aunque aún no hay una relación sentimental entre ellos, según declaraciones de la DJ, ella y José Eduardo se conocen desde 2025, cuando los Derbez grabaron la serie "Par de ideotas"; actualmente, dijo, están saliendo, se la están pasando muy bien y advirtió: seguirán saliendo, declaró en entrevista para "Ventaneando".Mariana BO, cuyo nombre real es Sandra Mariana Borrego Robles, es una DJ, productora musical y violinista mexicana originaria de Culiacán, Sinaloa, su propuesta se distingue por combinar música electrónica con la ejecución de violín y percusiones en vivo, una mezcla con la que ha conseguido desarrollar un estilo propio dentro de la escena internacional.Comenzó su carrera como DJ en 2011 y se ha convertido en una de las representantes femeninas más reconocidas de la música electrónica mexicana, su acercamiento a la música comenzó desde joven, en una familia vinculada con las expresiones artísticas, y durante su adolescencia tocó la batería en distintas agrupaciones y posteriormente estudió violín clásico en el Instituto Sinaloense de Cultura, formación que incorporó a su proyecto como DJ y productora.