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El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, rechazó que el diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Óscar Bautista Villegas, tenga influencia sobre sus decisiones, luego de la difusión de un video en el que se escucha una voz atribuida al legislador afirmar que el mandatario estatal hace lo que él le indica.

Cuestionado sobre la grabación, en la que también se escucha la frase "lo que digo yo siempre queda", Gallardo Cardona señaló que primero debe verificarse la autenticidad del material; sin embargo, sostuvo que nadie le dicta qué hacer.

"Primero hay que revisar que sean correctos y, si son correctos, decirte que a mí nadie me manda, nada más mi señora en la casa, es la única que a veces me dice qué hay que hacer", expresó.

El mandatario calificó como incorrectas y fuera de lugar las expresiones que se atribuyen al diputado federal, aunque evitó profundizar sobre el contenido de la grabación.

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En el video, Bautista Villegas no aparece a cuadro, pero una voz atribuida a él responde a un interlocutor que menciona que el diputado local de Morena, Cuauhtli Badillo Moreno, podría participar en una contienda electoral: "No se la dan porque el gobernador hace lo que yo le digo".

La conversación hace referencia a los posibles movimientos políticos rumbo a las elecciones de 2027, aunque no se precisa a qué candidatura se refieren. Badillo Moreno se registró en octubre para participar en el proceso interno de Morena por la coordinación del comité del partido en la capital potosina.

Por su parte, Óscar Bautista ha manifestado su interés en contender por la alcaldía de Rioverde, siempre que el Partido Verde lo postule. En la misma grabación, la voz que se le atribuye menciona que en una elección anterior obtuvo 25 mil votos y que buscaría conseguir cinco mil más, sin especificar a qué proceso electoral hace referencia.