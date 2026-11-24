Velasco critica trabajo de Galindo y "destapa" a Valladares
El senador del PVEM calificó a la administración capitalina como desordenada
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El diputado federal Juan Carlos Valladares Eichelmann fue destapado por el senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco, como posible futuro presidente municipal de San Luis Potosí, en medio de críticas contra la actual administración capitalina, cuyo trabajo calificó como un desorden.
"Va a ser el futuro presidente municipal, si así lo deciden las ciudadanas y los ciudadanos de San Luis Potosí", afirmó Velasco al referirse a Valladares, a quien identificó como empresario y elogió por su capacidad para generar nuevas empresas en el estado.
El respaldo del senador estuvo acompañado de descalificaciones al gobierno municipal encabezado por Enrique Galindo Ceballos.
Aseguró que quien llegue a la alcaldía tendrá que hacer "un gran trabajo" para corregir "todo el desorden y el mal trabajo" que, desde su perspectiva, existe actualmente en el Ayuntamiento, aunque no identificó las áreas o decisiones que motivan sus señalamientos.
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Al ser cuestionado directamente sobre si Valladares era el indicado para ocupar la alcaldía, el senador ratificó su respaldo: "Sí, claro. Juan Carlos es un gallazo".
Aunque lo perfiló para suceder al actual gobierno municipal, reconoció que su llegada al cargo dependerá de la decisión del electorado.
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