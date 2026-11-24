Psicología-UASLP investiga vulneración a la intimidad de alumnas
El reporte se atiende con perspectiva de género y apego a la normativa universitaria, señaló la institución
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La Facultad de Psicología de la UASLP informó que investiga un reporte por vulneraciones a la intimidad en contra de la comunidad estudiantil femenina.
De acuerdo con un comunicado emitido esta tarde, los hechos se habrían suscitado en los sanitarios de ese campus al oriente de la capital.
Indicó que se atiende el caso con perspectiva de género, no revictimización y en apego a la normativa universitaria.
También, la Facultad de Psicología precisó que el caso será del conocimiento de la Defensoría de los Derechos Universitarios.
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