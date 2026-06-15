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"Que lo explique él": PAN y Morena evitan juicio sobre Cartier de Zavala

Diputados locales dieron sus opiniones sobre el ostentoso accesorio de su homólogo del PT

Por Ana Paula Vázquez

Junio 15, 2026 02:09 p.m.
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El diputado Tomás Zavala del PT/Foto: Pulso

El diputado Tomás Zavala del PT/Foto: Pulso

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      La aparición del diputado local del Partido del Trabajo (PT), Tomás Zavala, portando un reloj Cartier Santos intervenido con diamantes naturales VS1, cuyo valor en el mercado podría oscilar entre los 260 mil y los 380 mil pesos, causó opiniones sobre la transparencia patrimonial y la congruencia entre la representación popular y los signos de ostentación.

      El tema cobró relevancia, luego de que una revisión periodística exhibiera, además, que el legislador registra una de las participaciones más bajas de la actual Legislatura.

      Cuestionado sobre el caso, el diputado del PAN, Rubén Guajardo Barrera, consideró que los funcionarios públicos ya cuentan con mecanismos de transparencia establecidos a través de las declaraciones patrimoniales, de intereses y de ingresos.

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      Foto: Pulso 

      Señaló que corresponde al propio legislador explicar el origen de sus bienes y si cuenta con actividades económicas adicionales que justifiquen la adquisición de artículos de alto valor.

      El legislador panista afirmó que la obligación de rendir cuentas sobre el patrimonio de los servidores públicos se encuentra contemplada en el esquema conocido como "3 de 3", por lo que dijo desconocer las circunstancias particulares del diputado petista.

      Añadió que, en caso de existir ingresos provenientes de actividades empresariales o personales, estos podrían explicar la capacidad económica para adquirir un reloj de esas características.

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      Por su parte, el diputado de Morena, Roberto García, evitó emitir un juicio directo sobre su homólogo del PT y optó por referirse a los principios de austeridad promovidos por su partido.

      Señaló que los representantes populares deben mantener cercanía con la ciudadanía y actuar bajo los lineamientos impulsados por el movimiento y por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

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