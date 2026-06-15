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Disminuyen servicios de Bomberos por lluvias

El comandante Adolfo Benavente destacó que ayudan a controlar siniestros en pastizales y baldíos

Por Rolando Morales

Junio 15, 2026 02:09 p.m.
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Adolfo Benavente Duque/Foto: Pulso

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      La temporada de lluvias ha contribuido a una disminución significativa en las incidencias atendidas por el Heroico Cuerpo de Bomberos Metropolitanos, informó su comandante, Adolfo Benavente Duque, quien estimó que junio cerrará con entre 250 y 300 servicios, cifra que representa una reducción de hasta 40 por ciento en comparación con mayo.

      El jefe de la corporación explicó que las precipitaciones han ayudado a contener los incendios en pastizales, terrenos baldíos y zonas forestales, que durante los meses secos suelen representar una parte importante de las emergencias.

      Indicó que actualmente las principales atenciones corresponden a incendios en casa habitación, incendios de vehículos y fugas de gas.

      Benavente señaló que la disminución de reportes no sólo se observa en la zona metropolitana, sino también a nivel estatal, ya que las distintas corporaciones de bomberos han registrado una baja en sus intervenciones respecto al mes anterior.

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      Añadió que, hasta el momento, el comportamiento de las emergencias se ha mantenido estable y sin incrementos extraordinarios.

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