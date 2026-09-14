Fermín murió por golpiza tras detención, confirma García Cázares
Los policías municipales enfrentarán delito de presunto abuso de autoridad
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Fermín, un residente de Matlapa detenido recientemente por policías municipales de Matlapa, murió debido a un infarto a miocardio provocado por golpes que recibió, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Refirió que el ciudadano se vio inmiscuido en un accidente vial con otro vehículo, quien posteriormente se retiró del lugar, pero al ver que se llevaban su unidad vehicular regresó al lugar de los hechos.
En ese momento puso resistencia ante la detención que estaban por ejecutar los policías, cuyos elementos lo trasladaron a la barandilla municipal y después a un hospital para que recibiera atención médica.
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Es decir, el asunto podría calificar como un presunto abuso policial cometido por los oficiales de Matlapa, complementó la fiscal general.
"La causa de muerte, es un infarto al miocardio derivado de diversos golpes (...) los cuatro (policías) estaban en el momento de la detención. Se integró la carpeta de investigación, se pidió la orden de aprehensión y se ejecutó el fin de semana", remató.
Detienen a policías de Matlapa por muerte de Fermín
La víctima habría sido agredido por los oficiales, mientras estaba en custodia
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