Space X llega a la Bolsa Mexicana de Valores
Destaca que el SIC facilita acceso a mercados internacionales sin contratos en el extranjero
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SpaceX, compañía estadounidense especializada en el desarrollo de tecnología aeroespacial, vehículos de lanzamiento y sistemas de conectividad satelital de Elon Musk, llega al Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con clave de pizarra "SPCX".
SpaceX y su incorporación al SIC de la BMV
Fundada en 2002, SpaceX ha desarrollado tecnologías para reducir costos y ampliar las posibilidades de acceso al espacio para consolidarse como uno de los principales actores de la industria aeroespacial en el mundo, con lanzamientos comerciales, misiones tripuladas, transporte de carga y despliegue de infraestructura satelital, como Starlink, su servicio de internet de cobertura global.
Expansión del SIC y beneficios para inversionistas
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Ampliando las alternativas disponibles para los inversionistas en el país, SpaceX se suma a los 3 mil 794 valores listados en el SIC de la BMV, de los que 2 mil 136 corresponden a acciones y mil 658 a Exchange Traded Funds (ETFs).
En lo que va del año, se han incorporado 221 nuevos valores, de los cuales 88 son acciones y 133 ETFs.
A más de dos décadas de operación, el SIC de la BMV se ha consolidado como una plataforma para que los inversionistas en México puedan acceder a instrumentos de empresas y mercados internacionales, contribuyendo a la diversificación de sus portafolios sin necesidad de abrir contratos de inversión en el extranjero, destaca la BMV, en un comunicado.
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