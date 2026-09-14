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Burócratas estatales gozarán de tres días de asueto patrio

Personal de base y de confianza suspenderá labores del 14 al 16 de septiembre; Seguridad, Protección Civil y Salud mantienen guardias

Por Pulso Online

Septiembre 14, 2026 11:49 a.m.
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Foto: Pulso

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      El personal del Gobierno del Estado tendrá tres días de suspensión de labores con motivo de las celebraciones patrias, informó la Oficialía Mayor.

      La dependencia señaló que este lunes 14 de septiembre fue concedido como día de descanso a trabajadores de base y de confianza de los niveles 1 al 13.

      La fecha se sumará a la suspensión general de actividades prevista para el martes 15 y miércoles 16 de septiembre, por lo que las labores ordinarias se reanudarían el jueves 17.

      El oficial mayor, Noé Lara Enríquez, indicó que el periodo de asueto será aplicado al personal de la administración estatal comprendido en esos niveles laborales.

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      Las áreas consideradas prioritarias mantendrán guardias durante los tres días. Entre ellas se encuentran las corporaciones de seguridad, la Coordinación Estatal de Protección Civil y los servicios públicos de salud.

      El comunicado no precisó cuántos trabajadores disfrutarán del descanso, el número de servidores públicos que permanecerán de guardia ni los horarios de atención de cada dependencia.

      Tampoco detalló si las oficinas que realizan trámites presenciales contarán con módulos especiales o si las citas programadas para esos días serán reprogramadas.

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