Advierten mayor costo en servicios de grúas

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Los requisitos de documentación y facturación para los servicios de grúas por accidentes en carretera podrían elevar el costo para los transportistas, advirtió Itzel Ortega, representante del Grupo La Carreta, empresa de logística para vehículos de carga pesada.

Durante el TransPotosí Summit, explicó que, de acuerdo con la disposición que describió, la Guardia Nacional y personal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) están facultados para revisar un documento similar a la carta porte, relacionado con los servicios prestados.

Señaló que estos controles obligarían a los operadores de grúas a informar a la autoridad fiscal sobre sus operaciones y a facturar los servicios, con el correspondiente cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuyo costo recaería en los usuarios.

Ortega indicó que algunos clientes no solicitan factura por el arrastre de vehículos o por otros servicios derivados de un accidente, pero sostuvo que los requisitos descritos harían obligatoria su expedición.

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La representante empresarial destacó que la revisión de información sobre las operaciones también involucraría a la Guardia Nacional y a la SICT, además de la autoridad fiscal.

Explicó que no todos los vehículos accidentados quedan a disposición de una autoridad, por lo que algunos percances carecen de una constancia oficial. En esos casos, dijo, desde el área jurídica de su empresa debe elaborar un escrito que documente lo ocurrido para respaldar el servicio y aplicar el IVA correspondiente.

Ortega llamó a los transportistas a conocer la normativa, pues consideró que sus efectos económicos serían mayores para quienes contratan las grúas que para los permisionarios.

"Es importante que los transportistas se empapen de la norma que entró en vigor", expresó.