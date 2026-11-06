logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Fotogalería

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Advierten mayor costo en servicios de grúas

Itzel Ortega señaló que los requisitos de documentación y facturación trasladarían el cobro del IVA a los usuarios.

Por Martín Rodríguez

Noviembre 06, 2026 12:00 p.m.
A
Advierten mayor costo en servicios de grúas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Los requisitos de documentación y facturación para los servicios de grúas por accidentes en carretera podrían elevar el costo para los transportistas, advirtió Itzel Ortega, representante del Grupo La Carreta, empresa de logística para vehículos de carga pesada.

      Durante el TransPotosí Summit, explicó que, de acuerdo con la disposición que describió, la Guardia Nacional y personal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) están facultados para revisar un documento similar a la carta porte, relacionado con los servicios prestados.

      Señaló que estos controles obligarían a los operadores de grúas a informar a la autoridad fiscal sobre sus operaciones y a facturar los servicios, con el correspondiente cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuyo costo recaería en los usuarios.

      Ortega indicó que algunos clientes no solicitan factura por el arrastre de vehículos o por otros servicios derivados de un accidente, pero sostuvo que los requisitos descritos harían obligatoria su expedición.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La representante empresarial destacó que la revisión de información sobre las operaciones también involucraría a la Guardia Nacional y a la SICT, además de la autoridad fiscal.

      Explicó que no todos los vehículos accidentados quedan a disposición de una autoridad, por lo que algunos percances carecen de una constancia oficial. En esos casos, dijo, desde el área jurídica de su empresa debe elaborar un escrito que documente lo ocurrido para respaldar el servicio y aplicar el IVA correspondiente.

      Ortega llamó a los transportistas a conocer la normativa, pues consideró que sus efectos económicos serían mayores para quienes contratan las grúas que para los permisionarios.

      "Es importante que los transportistas se empapen de la norma que entró en vigor", expresó.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Advierten mayor costo en servicios de grúas
      Advierten mayor costo en servicios de grúas

      Advierten mayor costo en servicios de grúas

      SLP

      Martín Rodríguez

      Itzel Ortega señaló que los requisitos de documentación y facturación trasladarían el cobro del IVA a los usuarios.

      Cuestiona Medina Plascencia uso del poder rumbo a 2027
      Cuestiona Medina Plascencia uso del poder rumbo a 2027

      Cuestiona Medina Plascencia uso del poder rumbo a 2027

      SLP

      Martín Rodríguez

      El exgobernador de Guanajuato llamó a la ciudadanía a organizarse y revisar los perfiles de quienes buscan gobernar.

      Galindo ya no buscará diálogo con Gallardo
      Galindo ya no buscará diálogo con Gallardo

      Galindo ya no buscará diálogo con Gallardo

      SLP

      Rolando Morales

      Los acuerdos alcanzados no se respetan y terminan por romperse en menos de 24 horas, señaló el alcalde

      Se restablece suministro de agua en Villa de Pozos
      Se restablece suministro de agua en Villa de Pozos

      Se restablece suministro de agua en Villa de Pozos

      SLP

      Samuel Moreno

      El pozo El Palmar abastece a siete colonias y su operación se recupera de forma gradual