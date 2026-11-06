Cuestiona Medina Plascencia uso del poder rumbo a 2027

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San Luis Potosí enfrenta un reto electoral importante en 2027 ante el uso del poder público para realizar tareas partidistas y el riesgo de nepotismo, advirtió el exgobernador de Guanajuato, Carlos Medina Plascencia, quien llamó a la sociedad a organizarse y cuestionar a sus autoridades.

El exmandatario sostuvo que la ciudadanía debe revisar el desempeño del actual Gobierno del Estado y exigir explicaciones sobre el aprovechamiento de una posición pública con fines partidistas.

Consideró que recurrir al nepotismo para conservar el control político es una práctica que se presenta en distintas partes del país y que debe ser cuestionada, sin importar quién ocupe el cargo o su filiación.

"Urge una sociedad empoderada y organizada, que cuestione todo lo que tenga que cuestionar", expresó.

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Medina Plascencia señaló que este llamado cobra relevancia en un contexto en el que, a su juicio, hay políticos demagogos que buscan ejercer el poder por conveniencia e interés económico, por encima de las necesidades de sus gobernados.

Dirigió también sus críticas hacia políticos del Gobierno Federal, a quienes atribuyó un interés centrado en conservar el poder y obtener dinero.

El exgobernador vinculó lo que parece apatía ciudadana con la falta de movilidad social y las condiciones de pobreza, problemas que, afirmó, se agravan con la corrupción política.

Explicó que los gobiernos que privilegian la aprobación popular sobre el bien común no son exclusivos de México, pues consideró que estas prácticas también se observan en Estados Unidos y otros países.

Ante ese panorama, insistió en que los potenciales electores deben prestar atención a los perfiles de quienes aspiran a ocupar cargos públicos, especialmente en el ámbito local, y mantener la exigencia ciudadana sobre su desempeño.