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Se restablece suministro de agua en Villa de Pozos

El pozo El Palmar abastece a siete colonias y su operación se recupera de forma gradual

Por Samuel Moreno

Noviembre 06, 2026 11:15 a.m.
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Se restablece suministro de agua en Villa de Pozos
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      El pozo El Palmar, una de las fuentes de abastecimiento de agua potable en Villa de Pozos, volvió a operar este viernes, luego de que Interapas concluyó los trabajos de reparación e instalación del motor del equipo de bombeo, que había presentado fallas.

      La intervención requirió trabajos durante la noche por parte del personal operativo del organismo, que comenzó las labores desde que recibió los primeros reportes por falta de agua. Una vez instalado el motor, el pozo fue puesto nuevamente en funcionamiento y comenzó a enviar agua a la red de distribución.

      Esta fuente abastece a siete colonias del municipio: Santa Bárbara, Residencial del Bosque, Poza Real, Monterreal, Ciudad 2000, Rancho La Libertad Segunda Sección y San Cristóbal, cuyos habitantes comenzaron a recibir nuevamente el suministro.

      Aunque el equipo ya se encuentra en operación, la recuperación del servicio será gradual, debido a que el agua debe reincorporarse a la red y alcanzar los niveles necesarios para normalizar la distribución en las zonas abastecidas.

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      El organismo operador mantendrá el monitoreo del pozo El Palmar para verificar su funcionamiento y la recuperación del suministro en las siete colonias.

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