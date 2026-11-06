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Mötley Crüe regresa al Vive Latino 2027; anuncian cartel

El evento en el Estadio GNP provocó reacciones diversas en redes

Por El Universal

Noviembre 06, 2026 10:54 a.m.
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Mötley Crüe regresa al Vive Latino 2027; anuncian cartel
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      La edición 2027 del Vive Latino a realizarse el 13 y 14 de marzo próximos ha dado a conocer su line up con más de 40 exponentes musicales entre los que se encontrarán Motley Crue, 31 minutos, Laureano Brizuela, Ed Maverick y Polymarchs.
      Esta mañana, en una dinámica organizada en el Estadio GNP Seguros salieron los nombres de quienes integrarán el cartel y generando varios comentarios positivos y negativos en redes sociales.
      Hubo quienes cuestionaron la aceptación de Latin Mafia, pero también quienes dijeron que siempre hay críticas, pero la gente buscará por todos los medios asistir a las jornadas musicales.
      Inspector, Mi Banda el Mexicano, Residente, Zurdok, La Gusana Ciega, Ximena Sariñana, Cultura Profética y Bandalos Chinos confirmaron la lista.
      Pero también estarán Liquits, Los Vaguens, Amanditita, Los Auténticos Decadentes y Placebo.

      La preventa de boletos Banamex comenzará el próximo día 11, mientras que la general horas después, el día 12.
      El Vive Latino es el encuentro musical más importante de México y uno de los principales de Iberoamérica, siendo 1998 el año de su creación cuando participaron poco màs de 40 grupos y solistas.

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