Galindo ya no buscará diálogo con Gallardo

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El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, descartó buscar nuevamente un acercamiento directo con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona para resolver las diferencias entre ambos, al considerar que los acuerdos alcanzados no se respetan y terminan por romperse en menos de 24 horas.

Señaló que anteriormente había buscado establecer acuerdos con el mandatario estatal, pero la falta de cumplimiento por parte de sus respectivos equipos ha desgastado cualquier posibilidad de diálogo.

"La política es de acuerdos, pero la política es de acuerdos cumplidos, no solo hacen falta los acuerdos, sino los acuerdos cumplidos", sostuvo.

Galindo recordó que uno de sus últimos acercamientos con Gallardo fue para destrabar obras municipales que permanecían detenidas por observaciones de la Contraloría.

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Aunque algunas lograron avanzar, aseguró que dos proyectos continúan sin resolverse y que las liberaciones llegaron demasiado tarde, lo que retrasó su ejecución. Como ejemplo, mencionó que el Auditorio en La Garita y el skatepark de El Rosedal debieron concluirse antes.

Consideró que las demoras no representan un perjuicio personal, sino una afectación para los habitantes de la capital, particularmente para quienes utilizan los espacios. Entre las obras pendientes mencionó la intervención del Eje 140, donde dijo que existe desinformación sobre los proyectos que ejecutarán los gobiernos municipal y estatal, por lo que pidió al gobernador aclarar si realizará la misma obra para que el Ayuntamiento pueda reasignar los recursos previstos.

El segundo proyecto es la salida a Guadalajara, donde Galindo pidió que se liberen los trabajos que corresponden al municipio, al señalar que está respetando la intervención estatal en la glorieta.

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Afirmó que ambas administraciones deben permitir el desarrollo de las obras correspondientes, pues el objetivo es mejorar la movilidad y evitar que las diferencias políticas terminen perjudicando a los ciudadanos.