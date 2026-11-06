logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Fotogalería

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Galindo ya no buscará diálogo con Gallardo

Los acuerdos alcanzados no se respetan y terminan por romperse en menos de 24 horas, señaló el alcalde

Por Rolando Morales

Noviembre 06, 2026 11:40 a.m.
A
Enrique Galindo / Foto: Pulso

Enrique Galindo / Foto: Pulso

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, descartó buscar nuevamente un acercamiento directo con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona para resolver las diferencias entre ambos, al considerar que los acuerdos alcanzados no se respetan y terminan por romperse en menos de 24 horas.

      Señaló que anteriormente había buscado establecer acuerdos con el mandatario estatal, pero la falta de cumplimiento por parte de sus respectivos equipos ha desgastado cualquier posibilidad de diálogo.

      "La política es de acuerdos, pero la política es de acuerdos cumplidos, no solo hacen falta los acuerdos, sino los acuerdos cumplidos", sostuvo.

      Galindo recordó que uno de sus últimos acercamientos con Gallardo fue para destrabar obras municipales que permanecían detenidas por observaciones de la Contraloría.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Aunque algunas lograron avanzar, aseguró que dos proyectos continúan sin resolverse y que las liberaciones llegaron demasiado tarde, lo que retrasó su ejecución. Como ejemplo, mencionó que el Auditorio en La Garita y el skatepark de El Rosedal debieron concluirse antes.

      Consideró que las demoras no representan un perjuicio personal, sino una afectación para los habitantes de la capital, particularmente para quienes utilizan los espacios. Entre las obras pendientes mencionó la intervención del Eje 140, donde dijo que existe desinformación sobre los proyectos que ejecutarán los gobiernos municipal y estatal, por lo que pidió al gobernador aclarar si realizará la misma obra para que el Ayuntamiento pueda reasignar los recursos previstos.

      El segundo proyecto es la salida a Guadalajara, donde Galindo pidió que se liberen los trabajos que corresponden al municipio, al señalar que está respetando la intervención estatal en la glorieta.

      LEA TAMBIÉN

      Escala pleito entre Galindo y Ricardo Gallardo

      El gobernador le achaca al alcalde capitalino protesta contra acuario con tiburones

      Afirmó que ambas administraciones deben permitir el desarrollo de las obras correspondientes, pues el objetivo es mejorar la movilidad y evitar que las diferencias políticas terminen perjudicando a los ciudadanos.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Galindo ya no buscará diálogo con Gallardo
      Galindo ya no buscará diálogo con Gallardo

      Galindo ya no buscará diálogo con Gallardo

      SLP

      Rolando Morales

      Los acuerdos alcanzados no se respetan y terminan por romperse en menos de 24 horas, señaló el alcalde

      Se restablece suministro de agua en Villa de Pozos
      Se restablece suministro de agua en Villa de Pozos

      Se restablece suministro de agua en Villa de Pozos

      SLP

      Samuel Moreno

      El pozo El Palmar abastece a siete colonias y su operación se recupera de forma gradual

      De 12° a 32°, las temperaturas en SLP este viernes
      De 12° a 32°, las temperaturas en SLP este viernes

      De 12° a 32°, las temperaturas en SLP este viernes

      SLP

      Pulso Online

      Se monitorea el frente frío 4 que ayudará a refrescar el clima

      Restricción de celular se aplica desde hace un mes
      Restricción de celular se aplica desde hace un mes

      Restricción de celular se aplica desde hace un mes

      SLP

      Leonel Mora