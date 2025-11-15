Agentes de seguros se capacitan para dar un mejor servicio

Aseguradores potosinos y los empleados de las agencias de seguros iniciaron una capacitación para disminuir los errores en la elaboración de sus pólizas, y garantizar la transparencia y la precisión en la cobertura de daños causados por accidentes o robos. Genaro Durán, presidente local de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (AMASFAC), recordó que los agentes están obligados a conocer hasta dónde están los alcances de los productos que ofrecen, porque en ocasiones, si la póliza es imprecisa, puede haber malas atenciones en el instante de los siniestros.

Los aseguradores se enrolaron un curso basado en herramientas para precisar la cobertura de siniestros y las exclusiones de la cobertura.

Durán explicó que la idea es crear conciencia y hacer una buena labor como agentes de seguros, quienes son personas con certificación expedida por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, pero además, las compañías de seguros tienen sus estándares, pero es una obligación de los agentes estudiar lo que ofrece cada compañía y hasta dónde es el beneficio que los clientes de las aseguradoras pueden obtener.

Añadió que las compañías de seguros tienen registrados sus productos en la misma Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

