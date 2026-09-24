Usuarios denuncian aguas negras en el Tangamanga I
Se acumulan en un canalón del espacio recreativo
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Desde hace varias semanas, aguas de drenaje provenientes de fraccionamientos o de alguna tubería colapsada del sector sur o surponiente de la capital potosina, se acumulan en un canalón del parque Tangamanga I.
Usuarios denuncian contaminación en parque Tangamanga I
De acuerdo con reportes remitidos por usuarios del centro recreativo, en el canal utilizado para el desagüe del agua proveniente de las corrientes que descienden de la zona serrana, solo proliferan aguas residuales, que tienden a incrementarse con las recientes lluvias.
Los testimonios relatan que debido a las temperaturas registradas en el transcurso del día, emana un hedor de heces que provoca la presencia de fauna nociva, como moscas y cucarachas, situación que termina por incomodar a quienes asisten a realizar alguna práctica deportiva.
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Exigen intervención de CECURT y Comisión Estatal del Agua
Aunque todo apuntaría a que los residuos proceden de algún fraccionamiento sin el debido saneamiento, a través de una tubería o sistema de cañería, los ciudadanos no tienen certeza de dónde brota el líquido pútrido que afecta desde hace varias semanas.
Dado que ubican cuál es la autoridad competente, los inconformes conminaron a la dirección general de los Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga (CECURT) y a la Comisión Estatal del Agua (CEA), a intervenir a la brevedad y subsanar la irregularidad.
En años anteriores, la ciudadanía ha denunciado que las empresas fraccionadoras entregan obras a medias, o al menos, no dejan conectadas las redes de los fraccionamientos a la cañería pública, omisión que genera contaminación ambiental en áreas verdes o en la vía pública.
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