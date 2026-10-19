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Diferencias políticas afectarían a la inversión: Galindo

El alcalde pide dialogo, pues advierte que los recientes conflictos pueden afectar la percepción que se tiene de la entidad

Por Rolando Morales

Octubre 19, 2026 11:43 a.m.
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Enrique Galindo / Foto: Pulso

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      "Yo no quiero estar peleando con el Congreso. De hecho, no peleo con el Congreso", sostuvo el alcalde Enrique Galindo Ceballos, quien anunció que buscará al diputado Héctor Serrano, coordinador de la bancada del Partido Verde, para intentar resolver las diferencias políticas que mantiene con integrantes de ese partido, particularmente con el presidente de la Mesa Directiva, Fernando Gámez Macías.

      Sin embargo, Galindo no dejó de lado el señalamiento contra el legislador verde, a quien responsabilizó de los enfrentamientos recientes. "El diputado Gámez es el que quiere estar peleando conmigo", dijo.

      Pese a ello, aseguró que no tiene problema en sentarse a dialogar con cualquier integrante del Congreso, aunque decidió recurrir a Serrano por su posición como líder de la bancada del PVEM.

      El alcalde afirmó que Serrano ha sido "generoso" con él y que siempre ha encontrado disposición para conversar cuando lo busca. Por eso, planteó que el primer paso sería establecer un nuevo canal de comunicación con los diputados verdes y, a partir de ahí, construir una agenda conjunta. "La política son acuerdos, pero son acuerdos cumplidos", advirtió, antes de reconocer que algunas de esas negociaciones se han roto.

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      Para Galindo, el problema ya no se limita a los desencuentros entre políticos. Advirtió que las diferencias entre el Ayuntamiento, el Gobierno estatal y el Congreso pueden terminar afectando la percepción de quienes consideran invertir en San Luis Potosí.

      "Imagínense un inversionista que viene y dice, bueno, voy a apostar por San Luis Potosí. Y ve la inestabilidad entre el presidente del Congreso, el gobierno del estado, el gobierno municipal", señaló.

      El edil insistió en que es importante resolver las diferencias antes de que escalen, aunque sostuvo que su preocupación va más allá de la disputa electoral. "Más allá de lo político-electoral, creo que es mandar la señal de que San Luis está tranquilo políticamente hablando", dijo.

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