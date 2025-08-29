Alcalde recupera su militancia en el PRI

El alcalde de la capital Enrique Galindo Ceballos advirtió que más que alcalde de la capital, es un priista y un ciudadano que recuperó su militancia, pero todavía más que eso, se encuentra pendiente la resolución de una serie de litigios y hay cosas que todavía están en el aire.

Añadió que la sentencia recobra para él, un sentimiento de mucha militancia que recobra al menos moral y éticamente el valor de ser priista. Recordó que también está pendiente la resolución de litigios sobre el Consejo Político.

Dijo confiar en que las cosas se van a ir dando solas, conforme se vayan planteando, hay aspectos que tienen que ser agotados y lo que queda es irse con calma, pero por lo pronto sí era su propósito que se le reconociera la militancia, porque ha sido integrante del partido desde hace más de 40 años, y finalmente es el instituto político que lo educó en la materia, que le dio valores políticos, y que además refleja el sentimiento de mucha militancia.

Explicó que finalmente es un ciudadano, y además no está concentrado en la política electoral, sino en las actividades del gobierno municipal, que esas son sus responsabilidades.

