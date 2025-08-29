logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ENORMES!

Fotogalería

¡ENORMES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Alcalde recupera su militancia en el PRI

Aunque está pendiente la resolución de varios litigios

Por Martín Rodríguez

Agosto 29, 2025 03:00 a.m.
A
Alcalde recupera su militancia en el PRI

El alcalde de la capital Enrique Galindo Ceballos advirtió que más que alcalde de la capital, es un priista y un ciudadano que recuperó su militancia, pero todavía más que eso, se encuentra pendiente la resolución de una serie de litigios y hay cosas que todavía están en el aire.

Añadió que la sentencia recobra para él, un sentimiento de mucha militancia que recobra al menos moral y éticamente el valor de ser priista. Recordó que también está pendiente la resolución de litigios sobre el Consejo Político.

Dijo confiar en que las cosas se van a ir dando solas, conforme se vayan planteando, hay aspectos que tienen que ser agotados y lo que queda es irse con calma, pero por lo pronto sí era su propósito que se le reconociera la militancia, porque ha sido integrante del partido desde hace más de 40 años, y finalmente es el instituto político que lo educó en la materia, que le dio valores políticos, y que además refleja el sentimiento de mucha militancia.

Explicó que finalmente es un ciudadano, y además no está concentrado en la política electoral, sino en las actividades del gobierno municipal, que esas son sus responsabilidades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Jornada laboral de 40 horas ya es una realidad: STyPS
Jornada laboral de 40 horas ya es una realidad: STyPS

Jornada laboral de 40 horas ya es una realidad: STyPS

SLP

Rubén Pacheco

No hay marcha atrás, señala Sánchez Lara

La Vía Alterna debe extenderse: Canaco
La Vía Alterna debe extenderse: Canaco

La Vía Alterna debe extenderse: Canaco

SLP

Martín Rodríguez

Se pronuncian para que en un futuro se amplie hasta VDR

Urge mantenimiento a la carretera 57: RG
Urge mantenimiento a la carretera 57: RG

Urge mantenimiento a la carretera 57: RG

SLP

Samuel Moreno

Adquiere Zaragoza una patrulla de superlujo
Adquiere Zaragoza una patrulla de superlujo

Adquiere Zaragoza una patrulla de superlujo

SLP

Ana Paula Vázquez

La reciente compra de una patrulla de lujo en Zaragoza ha generado debate en la comunidad por su elevado costo y su impacto en el presupuesto municipal.