Alcalde refuerza la identidad comunitaria de San Luis Capital

Domingo de Pilas ha tenido impacto en barrios, colonias y delegaciones

Por Redacción

Octubre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Alcalde refuerza la identidad comunitaria de San Luis Capital

En el marco de la edición número 200 del programa “Domingo de Pilas” en el Parque de Morales, el alcalde Enrique Galindo Ceballos reconoció la importancia del programa que, más allá de las acciones de limpieza y mantenimiento, fortalece la identidad y el sentido de pertenencia en la ciudadanía. “Eso habla de la vocación de servicio para hacer todo por la ciudad. 

Este programa ha demostrado que todas y todos podemos contribuir, porque ahora hay más ciudadanos que se suman comprometidos con su zona”, expresó el edil.

En este evento, la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Capital que encabeza Christian Azuara, rindió un informe especial de actividades, en el que se resaltó la labor constante del personal municipal por recuperar y mantener espacios públicos en óptimas condiciones para las y los habitantes.

El evento también contó con la participación de la senadora Verónica Rodríguez, representantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, integrantes de Juntas de Participación Ciudadana y servidoras y servidores públicos que fueron reconocidos por su entrega y compromiso con San Luis Potosí.

El programa Domingo de Pilas, impulsado por el alcalde Galindo ha tenido impacto en barrios, colonias y delegaciones como La Pila y Bocas, y se ha consolidado como una estrategia efectiva de gobierno cercano 

y participativo.

