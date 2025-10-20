Un total 200 burócratas se jubilaron este año

En cuatro años de la administración estatal actual, alrededor de 800 trabajadores y trabajadoras de las diferentes dependencias se jubilaron, informó Noé Lara Enríquez, titular de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado.

Refirió que no aplaude que las y los burócratas decidan retirarse de la función pública estatal, sin embargo, al final se traduce en un beneficio de ahorros en los recursos económicos, porque el estado ya no contrata personal de planta.

En su lugar, precisó que se opta por la contratación de empleados por honorarios asimilables, dado que la incorporación de estos, no genera aguinaldo, servicio médico y vacaciones, lo cual “es un ahorro considerable”, añadió.

“Y así vamos a seguir, no es nada más ahorita. Vamos a seguir; estamos depurando las oficinas donde no se justifica la presencia de tales o cuales trabajadores, los ponemos donde nos hagan falta, y si no, ya no se renuevan los contratos”, remarcó.

Lara Enríquez dijo desconocer con precisión, cuánta erogación significó el retiro de dichos trabajadores, sin embargo, estimó que solo por el pago de aguinaldo, se ahorraron casi 300 millones de pesos.

“Este año han sido más o menos 200 (trabajadores) yo creo, porque mucha gente se ha acogido a su beneficio y pues no lo aplaudimos también, porque son lugares que dejan”, remató el entrevistado.