logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MARIJÓ PREPARA SU BODA

Fotogalería

MARIJÓ PREPARA SU BODA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Un total 200 burócratas se jubilaron este año

Por Rubén Pacheco

Octubre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Un total 200 burócratas se jubilaron este año

En cuatro años de la administración estatal actual, alrededor de 800 trabajadores y trabajadoras de las diferentes dependencias se jubilaron, informó Noé Lara Enríquez, titular de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado.

Refirió que no aplaude que las y los burócratas decidan retirarse de la función pública estatal, sin embargo, al final se traduce en un beneficio de ahorros en los recursos económicos, porque el estado ya no contrata personal de planta.

En su lugar, precisó que se opta por la contratación de empleados por honorarios asimilables, dado que la incorporación de estos, no genera aguinaldo, servicio médico y vacaciones, lo cual “es un ahorro considerable”, añadió.

“Y así vamos a seguir, no es nada más ahorita. Vamos a seguir; estamos depurando las oficinas donde no se justifica la presencia de tales o cuales trabajadores, los ponemos donde nos hagan falta, y si no, ya no se renuevan los contratos”, remarcó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lara Enríquez dijo desconocer con precisión, cuánta erogación significó el retiro de dichos trabajadores, sin embargo, estimó que solo por el pago de aguinaldo, se ahorraron casi 300 millones de pesos.

“Este año han sido más o menos 200 (trabajadores) yo creo, porque mucha gente se ha acogido a su beneficio y pues no lo aplaudimos también, porque son lugares que dejan”, remató el entrevistado.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Incomoda lentitud en trabajos del Camino a Santa Rita, Pozos
Incomoda lentitud en trabajos del Camino a Santa Rita, Pozos

Incomoda lentitud en trabajos del Camino a Santa Rita, Pozos

SLP

Leonel Mora

Repunta venta de casas de segunda mano: AMPI
Repunta venta de casas de segunda mano: AMPI

Repunta venta de casas de segunda mano: AMPI

SLP

Samuel Moreno

Espera el sector inmobiliario que en 2026 haya un repunte en construcción

Colocan topes irregulares en Pascual M. Hdz.
Colocan topes irregulares en Pascual M. Hdz.

Colocan topes irregulares en Pascual M. Hdz.

SLP

Samuel Moreno

Ninguna autoridad ha emitido un posicionamiento oficial de la legalidad de los topes

Un total 200 burócratas se jubilaron este año
Un total 200 burócratas se jubilaron este año

Un total 200 burócratas se jubilaron este año

SLP

Rubén Pacheco