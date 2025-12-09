Alertan posible corrupción en nuevos retenes

En lugar de generar un impacto positivo de seguridad en la sociedad, la instalación de puntos de revisión en las entradas a la capital y al estado de San Luis Potosí, puede generar corrupción si no se controlan y monitorean, evaluó Francisco Salazar Soni, especialista en seguridad pública.

Recientemente, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció que esta semana iniciará la colocación de cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial, en las entradas a la capital y al estado de San Luis Potosí, donde también habrá filtros con perros adiestrados en la detección de drogas y armas, así como baños, oficinas y celdas de detención.

Salazar Soni dudó sobre la aplicación de este tipo de acciones, derivado de las observaciones referidas, pues en todo caso requerirá del monitoreo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

"En vez de generar una simpatía hacia la ciudadanía, va a generar un rechazo. Los arcos son una cosa y los filtros de revisión o los famosos retenes que ya se han instalado, pues hemos visto que lo único que causan son puentes de alta corrupción para los elementos", subrayó.

El experto adujo que la opción puede ser la colocación de observadores en ciertas unidades y patrullas, donde los vehículos con características sospechosas, que infrinja el reglamento de tránsito o en coordinación con el gobierno federal, se puedan detener carros para su revisión.

"Pues nada más nosotros tenemos de experiencia el retén militar de Villa de Arista y fue desarticulado por las molestias que causa. No se pueden poner aduanas, no se puede detener el tránsito al entrar a una entidad federativa", comentó.

En tanto, explicó que los arcos carreteros se colocan en puntos estratégicos, a fin de realizar el monitoreo con cámaras de alta resolución y sensores de velocidad, así como sistema de reconocimiento de placas de los automóviles.