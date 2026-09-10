Costo por delitos en hogares potosinos rebasó los 7 mil mdp
El Inegi advirtió que la baja en 2025 "no representó un cambio estadísticamente significativo"
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El costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares del estado de San Luis Potosí durante el año pasado, representó una cantidad de 7.2 mil millones de pesos.
Cuyo monto equivale a un promedio de 7 mil 130 pesos por persona afectada por la inseguridad y el delito, reveló este día la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE).
Dicho gasto de las y los habitantes estuvo por encima del promedio nacional, determinado en 6 mil 130 pesos, precisó el estudio elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Aunque el costo por núcleo familiar decreció el año pasado, al pasar de 7.3 millones de pesos en el 2024 a 7.2 millones de pesos en el 2025, el Inegi advirtió que "no presentó un cambio estadísticamente significativo".
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La ENVIPE permitió estimar que las pérdidas económicas a consecuencia de los delitos representan 58.4 por ciento y las medidas preventivas representaron un gasto estimado para los hogares de 35.7 por ciento.
Subrayó que, para 2025 las pérdidas económicas a consecuencia de los delitos representan 58.4 por ciento, mientras que en 2024 fueron de 61.7 por ciento.
Las principales medidas preventivas tomadas por la población consistieron en: cambiar o colocar candados o cerraduras nuevas; cambiar puertas o ventanas; y otra medida (instalar alarmas, contratar vigilancia privada en la calle o colonia, contratar seguros, adquirir armas de fuego, cambiarse de vivienda o lugar de residencia y otras medidas).
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